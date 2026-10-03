Сотрудника ФСИН посмертно представят к госнаграде после ЧП в КБР

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудника ФСИН, погибшего при предотвращении побега заключенного в вагоне для конвоируемых в Кабардино-Балкарии, представят к награде посмертно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга", – говорится в сообщении.

Других сотрудников УФСИН России по Ставропольскому краю, которые также проявили мужество при исполнении служебных обязанностей, представят к госнаградам. Во время происшествия на станции Муртазово они предотвратили побег из-под стражи и локализовали ситуацию в спецвагоне.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 октября. В поезде Владикавказ – Адлер заключенный напал на конвой, завладел оружием и открыл огонь. Один сотрудник ФСИН погиб, трое были ранены, нападавший ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.