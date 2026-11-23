Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что подробно обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином главу американской компании Nvidia Дженсена Хуанга. Глава Белого дома признался в этом в ходе интервью телеканалу CNBC.

"Я подробно поговорил о Дженсене (с Си Цзиньпином. – Прим. ред.). Он на самом деле его не знает. Я был удивлен... Он действительно мало что знает о нем, кроме того, что он блестящий человек", – отметил американский лидер.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что лично говорил с советом директоров Nvidia о восстановлении Хуанга в должности руководителя компании. Соответствующее решение приняли 23 ноября.

Трамп отметил, что у него была твердая позиция по этому вопросу. По его словам, убежденность только росла, пока он наблюдал за ситуацией в компании, которая является "очень важной частью страны". Президент Штатов назвал главной угрозой для безопасности государства возможную потерю такого ума, как у Хуанга.

"У него (Хуанга. – Прим. ред.) в голове есть другие чипы, о которых никто не знает, включая меня, и которые никто не понимает. И знаете, что удивительно: если взять Blackwell, если взять некоторые из этих сверхпередовых чипов – их невозможно скопировать. Они не могут этого сделать, потому что никто в этом не разбирается. Разработки такого человека, как Дженсен, скопировать невозможно – они некопируемые", – подчеркнул Трамп.

Он рассказал, что в ответ на вопрос о том, почему эти чипы нельзя скопировать, Хуанг объяснял ему, что сделать это некому – ни у кого больше нет для этого ни "мозгов", ни технологий. При этом глава Белого дома допустил продажу Китаю чипов Blackwell после того, как они устареют.

"Со временем Blackwell устареет. И когда это произойдет, вы сможете выйти с ним на рынок, я не буду иметь ничего против. К тому времени у Китая будет собственная версия такого чипа, как сейчас у него есть собственная версия H200", – сказал Трамп.

В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск фразой "ошибка исправлена" отреагировал на новость о восстановлении Хуанга в должности главы Nvidia. Об этом он написал в соцсети Х

Тем временем акции компании в начале основной сессии на Nasdaq растут более чем на 35%. По данным на 17:04 по московскому времени, акции Nvidia росли на 31,53%, до 165,11 доллара за бумагу. К 17:09 они замедлили рост до 27,45%, до 159,99 доллара.

К 17:35 акции поднимались на 26,38%, до 158,65 доллара за бумагу. К 18:00 они ускорили рост до 169,52 доллара за бумагу.

Расследование против Хуанга началось в ноябре после информации о том, что он мог попасть под влияние китайской разведки. При этом в МИД КНР называли эти данные ложными, а обвинения – безосновательными.

После этого Хуанг подал в отставку, но сотрудники Nvidia призвали вернуть гендиректора обратно. Трамп уточнял, что был бы не против возвращения Хуанга.