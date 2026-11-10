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10 ноября, 11:58

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Forbes: глава Nvidia Хуанг потерял почти 7,5 млрд долларов из-за скандала с любовницей

Глава Nvidia Хуанг потерял почти 7,5 млрд долларов из-за скандала с любовницей

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Гендиректор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг потерял свыше 7,4 миллиарда долларов на фоне расследования, связанного с его любовницей, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на данные журнала Forbes.

Отмечается, что состояние предпринимателя за первые полчаса торгов сократилось до 154,7 миллиарда долларов. Акции Nvidia также упали на 5% после признания Хуанга в супружеской неверности и извинений за свои действия. При этом миллиардер выступает в поддержку инициированного расследования.

О том, что совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование в отношении Хуанга, стало известно 9 ноября. Поводом были названы сообщения о том, что он мог стать объектом внимания иностранной разведки. Хуанг в электронном письме признался в романтических отношениях с подозреваемой.

При этом в компании подчеркнули, что не видят причин полагать, будто конфиденциальная информация была скомпрометирована или возникла угроза национальной безопасности США.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, в свою очередь, подчеркнул, что обвинения в адрес предполагаемых китайских шпионов безосновательны и представляют собой клевету на Китай.

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