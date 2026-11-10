Средства ПВО РФ уничтожили четыре крылатые ракеты Rusty Dagger

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за сутки четыре украинские крылатые ракеты Rusty Dagger. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, удалось сбить шесть управляемых авиационных бомб и 802 дрона самолетного типа.

Ранее Вооруженные силы России поразили две электроподстанции напряжением 110 киловольт в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области. Удары также пришлись на подстанцию на 330 киловольт в Вольногорске Днепропетровской области и на подстанцию на 154 киловольта в Кременчуге Полтавской области.

При этом в акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом и танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для ВСУ.

