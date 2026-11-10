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10 ноября, 13:11

Спорт

Фигуристка Александра Трусова с сыном прилетела в США для участия в этапе Гран-при

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года, фигуристка Александра Игнатова (в девичестве – Трусова. – Прим. ред.) вместе с маленьким сыном прилетела в США для участия в этапе Гран-при. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на соцсети спортсменки.

Фигуристка рассказала, что после участия в Гран-при Китая она добралась на автомобиле до Гонконга, откуда вылетела рейсом в США. Полет занял 11,5 часа.

"Сейчас выйдем, всех пройдем и поедем селиться в отель, в котором будем жить эту неделю. С завтрашнего дня у меня тут сборы двухдневные, потом начинаются официальные тренировки и соревнования", – отметила спортсменка.

По сумме двух прокатов на этапе Гран-при Китая Трусова набрала 221,27 балла, исполнила четверной лутц в произвольной программе и заняла второе место. Победительницей соревнований стала японка Монэ Тиба (224,48), а замкнула тройку лидеров представительница Южной Кореи Ли Ха Ин (210,79). Четвертое место заняла выступающая за Грузию Анастасия Губанова (208,58).

Ранее стало известно, что российская фигуристка Аделия Петросян также вошла в заявку на этап Гран-при в США. Приглашение пришло и на фигуриста Евгения Семененко, ему предстоит стартовать на этапе Гран-при в Финляндии.

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