Фигуристка Трусова получила приглашение на этап Гран-при ISU в США

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) приглашена Международным союзом конькобежцев (ISU) на этап Гран-при в США. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

По его словам, приглашение от ISU пришло и на фигуриста Евгения Семененко – ему предстоит стартовать на этапе Гран-при в Финляндии.

"Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах", – добавил генеральный секретарь ФФККР.

Кроме того, ISU пригласил Игнатову и Семененко на этап Гран-при в Китае. Соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.

Ранее стало известно, что Семененко победил в первом этапе Гран-при России в соревнованиях одиночников в Казани. По сумме двух программ спортсмен набрал 296,13 балла. Второе место занял Андрей Мозалев, а третье – Артем Ковалев.