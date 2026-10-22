22 октября, 10:37Спорт
Фигуристка Трусова получила приглашение на этап Гран-при ISU в США
Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий
Фигуристка Александра Игнатова (до замужества – Трусова. – Прим. ред.) приглашена Международным союзом конькобежцев (ISU) на этап Гран-при в США. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
По его словам, приглашение от ISU пришло и на фигуриста Евгения Семененко – ему предстоит стартовать на этапе Гран-при в Финляндии.
"Желаем нашим фигуристам спортивной удачи на этих турнирах", – добавил генеральный секретарь ФФККР.
Кроме того, ISU пригласил Игнатову и Семененко на этап Гран-при в Китае. Соревнования состоятся в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября.
Ранее стало известно, что Семененко победил в первом этапе Гран-при России в соревнованиях одиночников в Казани. По сумме двух программ спортсмен набрал 296,13 балла. Второе место занял Андрей Мозалев, а третье – Артем Ковалев.