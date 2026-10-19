Тренер Соколовская заявила, что Валиевой будет лучше у Тутберидзе

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Евгения Гусева

Российской фигуристке Камиле Валиевой будет лучше в группе тренера Этери Тутберидзе. Об этом в беседе с ТАСС сообщила тренер Светлана Соколовская.

Валиева покинула группу Тутберидзе в 2025 году, перейдя в группу Соколовской на "Навка Арену". Однако 19 октября СМИ сообщили, что Валиева вновь работает с группой Тутберидзе.

Вместе с тем команда Соколовской показала, как спортсменка тренирует произвольную программу с четверным тулупом. Фигуристка исполнила прыжок в тренировочном прокате.

До этого Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции Валиевой, а также фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на отзыв нейтрального статуса. Последние трое воспользовались возможностью оспорить решение союза в CAS.