Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 16:48

Спорт

Тутберидзе высказалась о возвращении Трусовой и отношениях с бывшими ученицами

Фото: Legion-media.com/Persona Stars/053

Возвращение Александры Трусовой к спортивной карьере говорит о том, что фигуристка не успела полностью реализовать себя. Об этом тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала в интервью Okko.

"Надо поддержать этот огонь", – сказала Тутберидзе.

Тренер также восхитилась силой воли Трусовой, которая продолжала тренироваться практически до самых родов, а после рождения ребенка быстро вернулась в форму. По словам Тутберидзе, фигуристка и до декрета не слишком отдалялась от спорта.

По мнению тренера, после замужества Трусова не изменилась. Она считает, что фигуристка по-прежнему стремится выполнять сложнейшие элементы и испытывает от этого особые эмоции.

В интервью ведущий также спросил тренера о ее отношении к бывшим ученицам. От Тутберидзе в разные годы уходили Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие известные фигуристки. Теперь в их числе и Аделия Петросян.

"Однозначно, есть спортсмены, которых я не возьму обратно. Потому что мне все равно, как уходят и какие взаимоотношения у нас остаются. Пока я не могу назвать громким Сашино возвращение. Давайте она отсоревнуется... и потом мы так его назовем", – сказала тренер.

При этом Тутберидзе подчеркнула, что хорошо относится к Трусовой и считает ее одной из немногих бывших учениц, которым удалось сохранить хорошие отношения с ее штабом.

Тренер также вспомнила обстоятельства ухода Трусовой. По ее словам, фигуристка объясняла свое решение необходимостью сменить обстановку. При этом сама Тутберидзе тогда считала, что спортсменке не стоит менять тренировочный штаб.

По ее словам, уход произошел в период пандемии коронавируса, когда спортсмены несколько месяцев не могли тренироваться на льду. Тутберидзе предположила, что Трусова тяжело переживала вынужденный перерыв, поскольку была убеждена, что без ежедневных тренировок и прыжков может потерять свои навыки.

Ранее участница Олимпийских игр 2026 года, 19-летняя фигуристка Петросян, объявила об уходе из тренерского штаба Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Она поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, отметив, что решение далось ей непросто.

Читайте также


спорт

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика