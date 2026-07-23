Тутберидзе высказалась о возвращении Трусовой и отношениях с бывшими ученицами

Фото: Legion-media.com/Persona Stars/053

Возвращение Александры Трусовой к спортивной карьере говорит о том, что фигуристка не успела полностью реализовать себя. Об этом тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала в интервью Okko.

"Надо поддержать этот огонь", – сказала Тутберидзе.

Тренер также восхитилась силой воли Трусовой, которая продолжала тренироваться практически до самых родов, а после рождения ребенка быстро вернулась в форму. По словам Тутберидзе, фигуристка и до декрета не слишком отдалялась от спорта.

По мнению тренера, после замужества Трусова не изменилась. Она считает, что фигуристка по-прежнему стремится выполнять сложнейшие элементы и испытывает от этого особые эмоции.

В интервью ведущий также спросил тренера о ее отношении к бывшим ученицам. От Тутберидзе в разные годы уходили Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие известные фигуристки. Теперь в их числе и Аделия Петросян.

"Однозначно, есть спортсмены, которых я не возьму обратно. Потому что мне все равно, как уходят и какие взаимоотношения у нас остаются. Пока я не могу назвать громким Сашино возвращение. Давайте она отсоревнуется... и потом мы так его назовем", – сказала тренер.

При этом Тутберидзе подчеркнула, что хорошо относится к Трусовой и считает ее одной из немногих бывших учениц, которым удалось сохранить хорошие отношения с ее штабом.

Тренер также вспомнила обстоятельства ухода Трусовой. По ее словам, фигуристка объясняла свое решение необходимостью сменить обстановку. При этом сама Тутберидзе тогда считала, что спортсменке не стоит менять тренировочный штаб.

По ее словам, уход произошел в период пандемии коронавируса, когда спортсмены несколько месяцев не могли тренироваться на льду. Тутберидзе предположила, что Трусова тяжело переживала вынужденный перерыв, поскольку была убеждена, что без ежедневных тренировок и прыжков может потерять свои навыки.

Ранее участница Олимпийских игр 2026 года, 19-летняя фигуристка Петросян, объявила об уходе из тренерского штаба Тутберидзе, где тренировалась с 2019 года. Она поблагодарила наставников за подготовленные программы, совместные победы и опыт, отметив, что решение далось ей непросто.