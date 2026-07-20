Фигуристка Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

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Участница Олимпийских игр 2026 года, 19-летняя фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

"Это решение далось мне непросто, я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. – Прим. ред.) и Сергею Викторовичу (Дудакову. – Прим. ред.) за пройденный вместе путь", – написала Петросян.

Фигуристка также поблагодарила тренеров за подготовленные программы, совместные победы и полученный опыт.

Петросян тренировалась у Тутберидзе с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил пятерых российских фигуристов к участию в международных стартах будущего сезона. В числе получивших доступ к участию – Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда требований, исключающих использование государственной символики.