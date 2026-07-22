Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам нужно разговаривать

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Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Общаясь с прессой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле, он подчеркнул, что США и Россия как крупнейшие ядерные державы обязаны поддерживать диалог, несмотря на разногласия.

"Не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны", – приводит слова Рубио ТАСС.

В свою очередь, глава МИД России высказал мнение, что данная встреча в любом случае будет полезна, так как "лучше напрямую задать вопросы и получить ответ". Лавров планирует поинтересоваться о позиции, которую США заняли по урегулированию на Украине.

Комментируя заявления Рубио о встрече, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле положительно отнесутся к его контактам с главой МИД России.