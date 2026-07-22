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22 июля, 12:05

Политика

Лавров и Рубио проведут встречу 23 июля

Фото: ТАСС/ЕРА/FAZRY ISMAIL

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова согласована и состоится в четверг, 23 июля, в первой половине дня. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия–АСЕАН.

"Мы вчера "на коротке" на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра она (встреча. – Прим. ред.) состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

По словам главы МИД России, данная встреча в любом случае будет полезна, так как "лучше напрямую задать вопросы и получить ответ". В частности, Лавров планирует поинтересоваться у американского госсекретаря о позиции, которую США заняли по урегулированию на Украине.

"Что касается предсказаний президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа о приближении урегулирования (конфликта с Украиной. – Прим. ред.), – я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь. Тем более что он тоже комментировал итоги Анкориджа достаточно неоднозначно", – уточнил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что Штаты пока не отказались от своих предложений по Украине, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске.

Сам госсекретарь США ранее выразил полную готовность ко встрече с Лавровым. Он также предположил, что к ним может присоединиться и глава МИД КНР Ван И.

Комментируя заявления Рубио, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле положительно отнесутся к его контактам с главой МИД России.

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