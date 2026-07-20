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20 июля, 10:56

Политика

Рубио не исключил возможности встречи с Лавровым и главой МИД КНР на саммите АСЕАН

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Переговоры Соединенных Штатов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И вполне возможны в рамках саммита АСЕАН. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Life.ru.

"Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно", – ответил Рубио на вопрос журналистов о возможности встречи с коллегами из России и Китая.

Ранее Лавров и Рубио прокомментировали итоги саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел в Анкоридже в августе 2025 года. Глава Госдепа заявил, что никаких окончательных договоренностей между РФ и США относительно ситуации по Украине достигнуто не было.

По словам главы МИД России, на Аляске обсуждались американские инициативы по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона эти предложения рассмотрела и с ними согласилась. Поэтому говорить о том, что никаких договоренностей не было достигнуто, "не очень изящно".

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