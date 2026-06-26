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26 июня, 13:08

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Лавров: говорить о том, что согласия в Анкоридже не было, "не очень изящно"

Говорить о том, что согласия в Анкоридже не было, "не очень изящно" – Лавров

Фото: kremlin.ru

Говорить о том, что в ходе встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже не было достигнуто договоренностей, "не очень изящно", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Когда мой коллега (госсекретарь США. – Прим. ред.) Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением", – подчеркнул министр.

Он указал на то, что США "положили на стол" свои предложения об урегулировании и о том, как "подступиться" к кризису. Вторая сторона, в свою очередь, с этими предложениями согласилась.

Однако Лавров также отметил, что заявления Вашингтона о том, что он хочет сыграть конструктивную роль по Украине и объединить стороны, звучат как "заявка на посредничество".

Ранее Рубио заявил, что во время встречи двух лидеров на Аляске было только "предложение", поскольку в случае если бы было достигнуто соглашение, то война была бы завершена.

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