Московские волонтеры и НКО системно помогают участникам спецоперации

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) Москвы оказывают системную поддержку бойцам СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Добровольцы отправляют на фронт и в госпитали все самое необходимое. Они сами изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, шьют одеяла, а также выпускают узкоспециализированные изделия по просьбам военнослужащих.

Благотворительный фонд "Память и милосердие" под руководством Натальи Ярославцевой провел свыше 120 гуманитарных миссий. Волонтеры передали уже более 100 тонн грузов. Руководитель организации имеет государственные и общественные награды.

Фонд не только занимается сбором грузов, но и производит окопные свечи, а также необходимые комплектующие. Также участники организации бывают на уроках мужества в школах и открывают выставки экспонатов из зоны спецоперации.

Благотворительная АНО "Золотые руки ангела" изготавливает тактическое снаряжение по запросам бойцов. Добровольцы не имеют профессиональных навыков, однако сами шьют носилки, одежду, защитные одеяла, аптечки, рюкзаки и спальники.

За все время волонтеры сделали и передали в зону СВО более 820 тысяч носилок, свыше 31 тысячи противотепловизионных одеял и десятки тысяч маскировочных сетей. Вместе с этим они успевают устраивать мастер-классы и беседы в образовательных учреждениях, чтобы рассказать о важности поддержки военнослужащих.

В 2026 году региональной общественной организации "Баграм 79" исполняется 25 лет. Изначально ее создали для поддержки ветеранов Афганистана, а сейчас ее участники помогают также участникам спецоперации и их близким.

Организацию возглавляет ветеран СВО Роман Максимов. Он и другие добровольцы помогают бойцам трудоустроиться, а также передают им посылки.

Благодаря проекту "Точка опоры" всего за 2 месяца найти работу смогли 25 военнослужащих, которые вернулись из зоны боевых действий. Кроме того, организация помогает воспитанникам Луганского детского дома и постоянно отправляет посылки на передовую.

Вместе с тем бойцам помогают и волонтеры из Алтуфьевского района. Они отправили в зону спецоперации более 20 тонн грузов. Добровольцы также изготавливают необходимые для фронта вещи и принимают посылки от жителей.

