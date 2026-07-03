Москвичи помогают участникам СВО и детям через "Домики добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

За первый месяц проекта "Лето в Москве" в "Домики добра" москвичи принесли свыше 1,5 тысячи подарков для участников СВО, детей из новых регионов России и животных из приютов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Люди приходят в "Домики добра", чтобы передать подарочные наборы военным, детям и животным. Волонтеры встречают каждого гостя, принимают и упаковывают товары, а также помогают подписать открытки с теплыми пожеланиями, рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В пункты приема каждый день приносят мужские наборы, средства личной гигиены, детские игрушки, кондитерские изделия и зоотовары. Больше всего подарков за июнь собрали для детей из новых российских регионов. Ребятам передали познавательные журналы, книги, конструкторы, мягкие игрушки и другое.

Для военных горожане собрали подарочные наборы, шампуни, гели для душа, влажные и сухие салфетки, а также носки и футболки. Для животных из приютов приносили корм, пеленки, капли от паразитов, миски, поводки и игрушки.

Все передаваемые товары должны быть новыми, в цельной упаковке, а продукты питания – со сроком годности не менее трех месяцев. "Домики добра" будут работать до 6 сентября. Пункты приема по будням работают с 12:00 до 21:00, по выходным и праздничным дням – с 11:00 до 21:00.

Одним из волонтеров проекта стал Иван Васин – золотой медалист и абитуриент МФТИ. Он помогает принимать вещи от гостей, а также участвует в патриотических акциях и мастер-классах.

Гумпомощь для жителей новых и приграничных регионов РФ можно также отнести в один из 15 штабов "Москва помогает". Там принимают продукты длительного хранения, сезонную одежду, средства личной гигиены и товары по уходу.

Между тем активисты Троицкого гуманитарного центра с начала этого года организовали порядка 100 адресных отправок помощи бойцам спецоперации и жителям новых территорий страны. В частности, военнослужащим передали технику, маскировочные сети и домашние заготовки. С января волонтеры ТиНАО отправили на передовую около 150 тонн гуманитарного груза.