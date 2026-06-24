Баллы программы "Миллион призов" стали важной частью поддержки участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники программы лояльности "Миллион призов" направили на помощь бойцам СВО уже более 152 миллионов рублей, сбор средств продолжается. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С августа 2024 года на сайте проекта появилась возможность перечислять накопленные баллы в поддержку военнослужащих, а также на гуманитарную помощь жителям новых и приграничных территорий. Пожертвования поступают непрерывно, один балл равен одному рублю.

Москвичи переводят средства в фонд "Народный фронт. Все для победы!" и другие общественные организации. На поступившие деньги для бойцов закупают экипировку и технику, для жителей пострадавших регионов – лекарства, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости. Среди участников благотворительных сборов – студенты, предприниматели, домохозяйки, пенсионеры и представители всех поколений горожан.

Житель ВАО Сергей С. направляет все начисленные баллы в фонд "Народный фронт. Все для победы!". По его словам, такая возможность позволяет каждому участвовать в поддержке защитников, а баллы, которые раньше просто копились, теперь приносят реальную пользу. Пенсионер Дмитрий Ю. из ЗАО считает важным использовать каждый шанс для помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Вместе эти участники перевели в адрес фондов более 127 тысяч баллов.

Чтобы сделать пожертвование, необходимо авторизоваться на сайте "Миллиона призов" с помощью Mos ID, в разделе "Поощрения" перейти в категорию "Благотворительность" и выбрать интересующий фонд. После указания суммы и нажатия кнопки "Оформить заказ" баллы списываются автоматически, а их денежный эквивалент поступает в выбранную организацию.

Каждое пожертвование подтверждается персональным промокодом в личном кабинете, проверить зачисление средств можно на сайте фонда по ссылке из описания организации. Подробная информация о партнерах программы размещена на сайте проекта.

Городская программа лояльности "Миллион призов" позволяет использовать баллы за участие в электронных проектах Правительства Москвы для получения скидок, билетов на мероприятия, пополнения карты "Тройка", парковочного счета или перечисления на благотворительность.

Проект реализует ГКУ "Новые технологии управления" совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Также участникам СВО активно помогают московские волонтеры. Они изготавливают средства защиты и собирают гумпомощь для военных, пациентов госпиталей, а также для жителей приграничных и новых регионов РФ. Представители добровольческого движения "Под защитой" с начала 2026 года направили в зону спецоперации уже свыше 55 тонн гуманитарного груза.

