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10 июня, 10:24

Общество

Более 25 тонн гуманитарных грузов отправили бойцам СВО из Северного Тушина

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Добровольческий клуб "Давайте делать добрые дела!", основанный в 2022 году в районе Северное Тушино, направил бойцам СВО свыше 25 тонн грузов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Клуб основала жительница района Елена Рудакова. Она захотела создать производство предметов первой необходимости для военнослужащих. Помещения предоставляет управа Северного Тушина.

Сейчас в клубе помогают порядка 150 волонтеров. Они вяжут теплые вещи, создают антитепловизионные одеяла и тактические носилки. Также добровольцы создали производство деталей для беспилотников с помощью 3D-принтеров. Первая партия, включающая 50 изделий, была передана в мае.

Ко Дню России активисты собирают новые посылки весом свыше 300 килограммов. Они отправят бойцам детали для БПЛА, огнетушители, предметы первой необходимости, пряники, печенье и многое другое.

Кроме того, жители Южного Тушина отправляют посылки раненым бойцам, которые находятся в госпиталях, помогают людям из новых регионов. В прошлом году они передали свыше 70 тонн грузов.

Поучаствовать в поддержке военнослужащих могут все желающие. Добровольцы создают изделия, сортируют посылки и отправляют их. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 495 948⁠-43⁠-70.

Активную поддержку участникам спецоперации оказывает и волонтерский штаб "Сила в своих" из Северного Медведкова. Он планирует направить в зону СВО около 1,5 тонны гуманитарной помощи. В сборе участвуют как местные жители и активисты, так и депутаты муниципального округа.

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