Эксперт Зименко посоветовал ехать за белыми грибами на юг Московской области

10 августа, 14:01Общество
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Белый сетчатый гриб стоит искать под Серпуховом, а маслята и рыжики часто встречаются в молодых сосновых посадках под Луховицами. Об этом Москве 24 рассказал эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский спрогнозировал пик грибного сезона в Подмосковье с конца августа до октября.
Однако, по мнению Зименко, это лишь примерный прогноз – многое будет зависеть от погодных условий.
"Когда сухо и жарко, грибы не растут, поэтому сейчас устойчиво плодоносит только лисичка. За ней есть смысл поехать в леса под Наро-Фоминском, а также в сторону Егорьевска или Орехово-Зуева", – посоветовал эксперт.
Уже со среды, 12 августа, синоптики обещают в Москве похолодание, а значит, примерно через 10 дней после этого может начаться новая грибная волна.
Еловый белый гриб тоже популярен среди любителей – за ним стоит поехать, например, в хвойные леса Звенигорода. Также можно отправиться на юго-запад, под Наро-Фоминск.
В свою очередь, желающим набрать маслят и рыжиков нужны молодые сосновые посадки. К примеру, каждый год таких грибов очень много находят под Луховицами, заключил эксперт.
Ранее кандидат технических наук, инженер-технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что грибы являются наиболее опасными продуктами для домашнего консервирования. Это объясняется тем, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.