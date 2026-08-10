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10 августа, 14:01

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Эксперт Зименко посоветовал ехать за белыми грибами на юг Московской области

Эксперт назвал самые грибные места Подмосковья

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Белый сетчатый гриб стоит искать под Серпуховом, а маслята и рыжики часто встречаются в молодых сосновых посадках под Луховицами. Об этом Москве 24 рассказал эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский спрогнозировал пик грибного сезона в Подмосковье с конца августа до октября.

Однако, по мнению Зименко, это лишь примерный прогноз – многое будет зависеть от погодных условий.

"Когда сухо и жарко, грибы не растут, поэтому сейчас устойчиво плодоносит только лисичка. За ней есть смысл поехать в леса под Наро-Фоминском, а также в сторону Егорьевска или Орехово-Зуева", – посоветовал эксперт.

Уже со среды, 12 августа, синоптики обещают в Москве похолодание, а значит, примерно через 10 дней после этого может начаться новая грибная волна.

Многие захотят набрать белый сетчатый гриб, так как он считается самым вкусным для супа. Правда, этот вид иногда не дает третью волну роста. Но если она все-таки будет, такие белые следует искать в лесах с дубами, липами и березами. Обычно за ними едут на юг Московской области, например под Серпухов.
Александр Зименко
эксперт журнала "Школа грибоводства"

Еловый белый гриб тоже популярен среди любителей – за ним стоит поехать, например, в хвойные леса Звенигорода. Также можно отправиться на юго-запад, под Наро-Фоминск.

В свою очередь, желающим набрать маслят и рыжиков нужны молодые сосновые посадки. К примеру, каждый год таких грибов очень много находят под Луховицами, заключил эксперт.

Ранее кандидат технических наук, инженер-технолог, эксперт по питанию Нелли Львович предупредила, что грибы являются наиболее опасными продуктами для домашнего консервирования. Это объясняется тем, что в земле, где они растут, могут содержаться споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие ботулизм.

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