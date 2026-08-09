Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа

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Основная волна грибов в подмосковных лесах начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом сообщил РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Начиная с последней декады августа стартует основная грибная волна, которая продлится как минимум весь сентябрь и уйдет в октябрь", – сказал он.

В этот период в лесах региона ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята, по словам миколога, появятся с сентября или с последних чисел августа. Он добавил, что осенний опенок – главный по биомассе гриб Московской области.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предупредил россиян о том, что лучше не собирать грибы после длительного периода жары. Это связано с тем, что грибы накапливают токсичные вещества из почвы из-за отсутствия влаги. Особенно много токсичных веществ задерживается в старых и переросших грибах.

