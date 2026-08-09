Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 августа, 14:33

Общество

Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Основная волна грибов в подмосковных лесах начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом сообщил РИА Новости миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Начиная с последней декады августа стартует основная грибная волна, которая продлится как минимум весь сентябрь и уйдет в октябрь", – сказал он.

В этот период в лесах региона ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята, по словам миколога, появятся с сентября или с последних чисел августа. Он добавил, что осенний опенок – главный по биомассе гриб Московской области.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров предупредил россиян о том, что лучше не собирать грибы после длительного периода жары. Это связано с тем, что грибы накапливают токсичные вещества из почвы из-за отсутствия влаги. Особенно много токсичных веществ задерживается в старых и переросших грибах.

Спрос на гидов по грибным местам вырос в Москве в 1,5 раза

Читайте также


общество

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика