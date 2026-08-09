09 августа, 15:17Происшествия
Состояние госпитализированных в Белгороде оценивается как средней тяжести
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Состояние 12 госпитализированных после атаки БПЛА на Белгород оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
"После оказания медицинской помощи 13 продолжают лечение амбулаторно", – отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Он отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. В результате погибли 5 человек, пострадали 25.
Также из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. После случившегося были организованы пункты временного размещения, в которых находятся 26 жителей города.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.