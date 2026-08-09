Состояние госпитализированных в Белгороде оценивается как средней тяжести

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Состояние 12 госпитализированных после атаки БПЛА на Белгород оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

"После оказания медицинской помощи 13 продолжают лечение амбулаторно", – отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Он отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ ночью 9 августа. В результате погибли 5 человек, пострадали 25.

Также из-за атаки произошли возгорания припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и частного домов. После случившегося были организованы пункты временного размещения, в которых находятся 26 жителей города.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

