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09 августа, 14:09

Политика

В Германии предостерегли от обвинений РФ из-за дрона в аэропорту Лейпцига

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sebastian Willnow

Депутат ландтага Саксонии от партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Бернд Рудольф предостерег власти Германии от бездоказательных обвинений в адрес России после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает агентство DPA.

"Мы должны выяснить, кто стоит за этим инцидентом, какую цель преследовали и, прежде всего, как такой дрон вообще смог проникнуть в эту крайне чувствительную зону", – сказал немецкий политик.

В этой связи он указал на недопустимость бездоказательных обвинений и призвал воздержаться от спекуляций на данную тему. Попутно Рудольф призвал тщательно проверить версию о намеренной провокации в аэропорту с целью дискредитации – так называемой операции "под чужим флагом".

Парламентарий также напомнил, что гражданский аэропорт в Лейпциге используется, в том числе и для военных перевозок. По его словам, это создает дополнительные риски.

Ранее на летном поле в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета Ан был найден беспилотник со взрывателем. Авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте порядка 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой. Он также допустил повторение таких акций в будущем.

В свою очередь, посольство РФ в ФРГ назвало провокацией инцидент с БПЛА в Лейпциге. Дипломаты подчеркнули, что основную опасность для ФРГ представляют не "российские гибридные атаки", а местные политики.

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