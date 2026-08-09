Пять человек погибли в ДТП на трассе Ялта – Кремневка в ДНР

Фото: телеграм-канал "МВД по ДНР"

Пять человек погибли в ДТП на трассе Ялта – Кремневка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По предварительной информации, автомобиль Audi Q5 выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. В результате аварии водитель и два пассажира Audi получили травмы. Водитель и четыре пассажира Ford, включая 12-летнего подростка, погибли на месте.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее три машины столкнулись на автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа установят обстоятельства ДТП.