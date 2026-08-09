МВД назвало методы воздействия мошенников в схемах обмана с банкоматами

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Мошенники используют психологическое давление и социальную инженерию для обмана граждан через банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

"Злоумышленники звонят под видом службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов, пугают взломом счета и убеждают снять все деньги, удалить банковское приложение и установить новое по ссылке", – пояснили в ведомстве.

Внесенные через банкомат наличные мгновенно уходят преступникам, указали в министерстве.

В МВД также перечислили основные методы воздействия на жертву. Среди них – создание эмоции страха и отчаяния, звонки от "службы безопасности", сообщения о взломе счета, угрозы потери всех денежных средств. Кроме того, мошенники создают иллюзию срочности и оказывают давление, убеждая действовать немедленно, не давая времени на размышления. Также аферисты маскируются под сотрудников правоохранительных органов, ФСБ, банков, операторов связи и коммунальных служб.

Ранее мошенники начали использовать новую тактику обмана, заманивая жертв в поддельные домовые чаты в мессенджерах для обсуждения коммунальных услуг. Злоумышленники действуют поэтапно: сначала человек получает приглашение в чат якобы для решения вопросов ЖКХ. Внутри группы появляется сообщение с просьбой проголосовать по той или иной коммунальной теме.

