Мошенники внедряют в свои схемы голосование по вопросам ЖКХ в поддельных чатах

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Мошенники начали использовать новую тактику обмана, заманивая жертв в поддельные домовые чаты в мессенджерах для обсуждения коммунальных услуг. О появлении такой схемы сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел.

Злоумышленники действуют поэтапно: сначала человек получает приглашение в чат якобы для решения вопросов ЖКХ. Внутри группы появляется сообщение с просьбой проголосовать по той или иной коммунальной теме.

Как только жертва переходит по ссылке и вводит код из поступившего СМС, аферисты получают доступ к ее аккаунту. Сразу после этого начинается стадия психологического давления. Лжеспециалисты от имени Минцифры связываются с человеком и сообщают о "взломе" его личного кабинета на "Госуслугах", пугая угрозой несанкционированного списания всех средств с банковских счетов.

Конечная цель преступников – убедить жертву перевести деньги на так называемый "безопасный счет". В связи с этим в ведомстве призвали граждан проявлять бдительность и ни при каких обстоятельствах не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят в непроверенные чаты.

Особо подчеркивается, что никому и никогда нельзя сообщать коды подтверждения, полученные в СМС-сообщениях.

Ранее МВД РФ порекомендовало гражданам применять разные пароли для учетных записей в соцсетях, мессенджерах и на портале "Госуслуг", а также использовать менеджер паролей. По данным ведомства, взлом аккаунтов является одним из этапов многих мошеннических схем.