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08 августа, 08:13

Экономика

Российские банки расширят критерии для блокировки переводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного ПО платежи перестанут проходить, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил о законе, по которому расширяется список признаков подозрительных операций.

"Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить", – отметил парламентарий.

После этого банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции.

При этом, как подчеркнул депутат, для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие на это. Перезаключать договоры необходимо будет до 1 сентября 2027 года.

Ранее профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть порядок блокировок банковских счетов. По мнению организации, владельцы счетов должны четко понимать основания для попадания в зону риска, перечень документов для исключения из базы и сроки принятия решений.

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