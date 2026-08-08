Путин отметил вклад поколений в развитие российского спорта

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Владимир Путин отметил вклад нескольких поколений спортсменов, тренеров и педагогов в развитие отечественного спорта. Об этом говорится в поздравлении главы государства с Днем физкультурника.

"Ваш профессиональный праздник – дань уважения многим поколениям прославленных атлетов, тренеров, педагогов, организаторов, энтузиастов, которые закладывали основы и развивали отечественный спорт высших достижений, массовое физкультурное движение", – говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что сегодня представители спортивной сферы продолжают сохранять и развивать это наследие, а также совершенствовать систему ГТО. По его словам, эта работа способствует продвижению ценностей активного и здорового образа жизни и развитию страны.

Президент также заявил, что власти продолжат обновлять и создавать спортивную инфраструктуру, в том числе стадионы, тренировочные базы, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортплощадки.

Кроме того, Путин отметил, что в День физкультурника в этом году торжественно открывается Спартакиада народов России. По его словам, турнир объединит болельщиков из разных регионов и будет способствовать популяризации физкультуры среди молодежи.

День физкультурника отмечается во вторую субботу августа. Праздник был учрежден в 1939 году.

Ранее российский спортсмен Руслан Терновой занял первое место в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Париже, набрав 524,20 балла за шесть прыжков. Вторым стал немец Джейджен Эйкерманн (513,05), третьим – Оле Реслер (480,75).