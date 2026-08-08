Четыре человека пострадали при падении лифта с четвертого этажа в Махачкале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека пострадали при падении лифта с четвертого этажа многоквартирного дома в Махачкале. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой. Спасатели извлекли из кабины четырех мужчин с различными травмами.

По данным мэрии, у пострадавших диагностированы переломы и ссадины. Им ничего не угрожает.

В администрации города также отметили, что в момент происшествия в лифте находились девять человек вместо разрешенных шести, что является нарушением техники безопасности. Это подтверждает видеозапись с камеры наблюдения.

СУ СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Иванове мужчина погиб в результате падения грузового лифта в швейном цехе. Предварительно, кабина сорвалась с высоты третьего этажа. Региональная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

