Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

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Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", – указано в публикации.

Меры ввели днем 9 августа. Они были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

До этого аэропорт Шереметьево принимал и выпускал воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Позднее ограничения были отменены.