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09 августа, 17:28

Политика

Президент Болгарии сочла важным решить украинский конфликт дипломатически

Фото: 123RF.com/alesmunt

Президент Болгарии Илияна Йотова заявила, что страна должна стать участником поиска дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства после инцидента с украинским дроном, который взорвался на территории республики.

Йотова на брифинге отметила, что, несмотря на совершенствование дронов и антидроновых систем, пока продолжается конфликт, мир остается под угрозой, и подобные инциденты могут происходить каждый день.

"Мы давно говорим, что этот конфликт не имеет военного решения, и подобные инциденты только подтверждают нашу правоту", – сказала она.

Йотова выразила уверенность, что расследование инцидента будет максимально широким, а вся информация будет представлена гражданам страны. Она также подчеркнула необходимость господдержки болгарских компаний, которые производят дроны и антидроновые системы.

8 августа в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии залетел дрон, который взорвался около границы. Это произошло рядом с погранпунктом Кардам и примерно в тысяче метров от болгарской компрессорной станции на маршруте Трансбалканского газопровода. О пострадавших информация не поступала.

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