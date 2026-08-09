Один человек погиб и семь пострадали при столкновении моторных лодок на Кубани

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

Две моторные лодки столкнулись в акватории Большого Кирпильского лимана возле базы отдыха "Лимания" в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края. В результате один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту столкновения маломерных судов на Кирпильском лимане, повлекшего гибель судоводителя и травмирование семерых человек", – добавили в ведомстве.

Ранее пассажирский теплоход "Чайка" столкнулся с опорой Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Судоводитель не справился с управлением, из-за чего судно навалилось на опору сооружения.

Обошлось без пострадавших, также не произошло разлива нефтепродуктов. Людей высадили на берег, а затем судно отбуксировали к месту постоянной стоянки. Прокуратура организовала проверку после случившегося.