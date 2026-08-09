Собянин: детский сад на 300 мест построен в районе Выхино-Жулебино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад на 300 мест построили в столичном районе Выхино-Жулебино. Его возвели по Адресной инвестиционной программе, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Здание располагается по адресу улица Сормовская, дом 17а. В нем оборудовали 12 групп, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинские помещения и пищеблок. На каждом из трех этажей есть свой цвет отделки, а интерьеры украшают графические рисунки птиц.

На территории детского сада сделали игровое пространство для групп и две спортивные площадки.

"Возводим социальные объекты в районе Выхино-Жулебино с 2011 года. Здесь уже появились три детских сада, блок начальных классов, детский досуговый центр и два спортивных комплекса", – указал мэр столицы.

Ранее сообщалось, что новый детсад на 250 воспитанников построят в районе Внуково. Его строительная готовность оценивается в 60%. Застройщик уже возвел кровлю, а также завершает фасадные работы.

Внутри здания специалисты ведут отделку помещений, а на прилегающей территории выполняют благоустройство и озеленение.

