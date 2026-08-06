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06 августа, 12:14

Город

Детский сад на 225 мест построят в Бабушкинском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад на 225 мест появится на Кольской улице в Бабушкинском районе Москвы. Его строительство завершено более чем на 60%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание площадью около 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 9 групп. В настоящее время строители приступили к внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем и остеклению.

Внутри запроектированы медблок, залы для занятий физкультурой и музыкой, а также пространства для развивающих занятий. Отделку выполнят в спокойных нейтральных оттенках. После ввода в эксплуатацию детсад передадут в систему городского образования, уточнил Ефимов.

Здание будет переменной этажности. Для защиты от уличного шума предусмотрены усиленная звукоизоляция и установка двухкамерных оконных блоков. Все технические узлы, генерирующие вибрации, смонтируют в подвале на специальных демпфирующих опорах.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что территорию вокруг учреждения комплексно благоустроят – оборудуют 9 игровых площадок с теневыми навесами и физкультурную зону для подвижных игр. Покрытие площадок и дорожек выполнят из нескользящей тротуарной плитки, по периметру участка установят металлическое ограждение с шумозащитными элементами.

Строительство детсада идет с декабря 2023 года под контролем Мосгосстройнадзора. Председатель комитета Антон Слободчиков уточнил, что инспекторы сопровождают проект от подготовительного этапа до приемки. За время строительства проведено 6 контрольно-надзорных мероприятий.

Кроме того, новый детсад на 250 воспитанников построят в районе Внуково. Его строительная готовность оценивается в 60%. Застройщик уже возвел кровлю, а также завершает фасадные работы. Внутри здания специалисты ведут отделку помещений, а на прилегающей территории выполняют благоустройство и озеленение.

Сергей Собянин рассказал о новом детском саде на востоке Москвы

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