Судьба 7 человек остается неизвестной после пожара на складе под Ярославлем

Фото: МЧС РФ

Судьба семи человек, работавших на производстве пиротехники в Ярославской области, остается неизвестной после пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, работники не выходят на связь. Сейчас устанавливается их местонахождение.

Пожар на пиротехническом заводе в Кубринске Переславль-Залесского округа произошел 28 сентября. По предварительным данным, в результате погибли пять человек, еще один пострадал. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

В настоящее время пожар на производстве локализован. Возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы.

По данным СМИ, причиной ЧП могло стать короткое замыкание проводки: огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв.