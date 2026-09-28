Памфилова заявила, что в дни голосования зафиксировали свыше 14,7 млн киберугроз

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В дни голосования в Госдуму было зафиксировано более 14,7 миллиона киберугроз. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила на встрече с Владимиром Путиным.

Памфилова уточнила, что общая продолжительность DDoS-атак на ресурсы ЦИК составила 468 минут. По ее словам, это на порядок больше, чем во время президентской кампании.

Глава ЦИК также отметила, что избирательная система оказалась крепкой и мобилизованной. Она подчеркнула, что на сотрудников оказывалось колоссальное психологическое давление, включая личные и адресные угрозы, в том числе в адрес детей.

В свою очередь, президент РФ на встрече с Памфиловой указал, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Кроме того, с точки зрения права они были организованы на самом высоком уровне. Путин также отметил огромную работу по проведению выборов на всех уровнях, поблагодарив Памфилову и сотрудников избиркомов.

Голосование на выборах в ГД прошло с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила "Единая Россия". Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.

