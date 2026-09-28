Социолог Зубец связал проблемы с потенцией у молодежи с развитием порноиндустрии

Российские зумеры все чаще сталкиваются с нарушениями эрекции. По данным СМИ, речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами. Действительно ли проблемы с потенцией стремительно молодеют и почему так происходит, разбиралась Москва 24.
Дело в социализации?
Россияне в возрасте 18–24 лет сталкиваются с нарушениями эрекции, из-за чего избегают близости. По данным телеграм-канала SHOT, речь идет не о разовых сбоях, вызванных стрессом, усталостью или алкоголем, а о хронической проблеме, которая может сохраняться месяцами.
Например, 23-летний житель Подмосковья уже 8 месяцев не вступал в интимную близость. Недавно он в течение месяца ухаживал за девушкой, однако при уединении дальше прелюдии дело не шло, и отношения на этом закончились.
Сексолог-психолог Алина Михайлова пояснила журналистам, что зумеры не являются бесчувственными – они недостаточно социализированы. По ее словам, им не хватает совместного быта и живого общения, чтобы психологически расслабиться. Специалист привела статистику, согласно которой случаев эректильной дисфункции в возрасте от 18 до 24 лет больше, чем у миллениалов, при этом почти никто не обращается за медицинской помощью.
В то же время проблемы в интимной жизни возникают не только из-за ментальных проблем. Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 предупредил, что к импотенции может привести прием стероидов. Они подавляют выработку собственных половых гормонов, что способно вызвать серьезные нарушения репродуктивной функции.
Он также добавил, что особую опасность такие препараты представляют для молодых людей с еще не стабилизировавшимся гормональным фоном.
"Снижает репродуктивное настроение"
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец связал ситуацию с общим снижением стимулов к рождаемости. Причем проблема, по его словам, актуальна не только в России, но и во всем мире.
"Раньше дети были нормативным требованием: семья без них считалась неполноценной. Кроме того, появилась целая индустрия фильмов для взрослых, что тоже снижает репродуктивное настроение", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.
Среди других причин Зубец указал на тенденцию к смене живого общения на виртуальное, поскольку для зумеров оно менее травматично.
"При обычном взаимодействии человека могут обидеть, задеть, и с этим ничего нельзя сделать. В Сети можно просто отключиться и отфильтровать ненужный контент. Это более комфортно и удобно, поэтому люди уходят туда. Но общение в соцсетях не производит на свет детей", – подчеркнул специалист.
"Проблемы молодеют"
Уролог-андролог Владислав Гладышев в беседе с Москвой 24 также указал на тенденцию снижения интереса к сексу среди молодежи.
"Я вижу в этом две причины. Во-первых, социальные сети стали доминантой общения вместо естественного пути отношений между молодыми людьми. Во-вторых, большое количество потребляемого фастфуда влияет на потенцию за счет пищевых добавок, усилителей вкуса", – подчеркнул он.
При этом проблема может крыться и в ментальном состоянии молодых людей, согласился Гладышев.
"Психическая девиация, перенапряженность или, наоборот, потеря интереса к жизни – такая тенденция есть у поколения, и это тоже негативно влияет на либидо", – пояснил врач.
По его словам, проблема решаема, но она требует индивидуального подхода. При этом сбои могут случаться в любом возрасте, в том числе в молодом: в этой ситуации важно не откладывать визит к врачу, подчеркнул уролог. Кроме того, он призвал активизировать просветительскую работу с молодежью в плане репродуктивного здоровья.