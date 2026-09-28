Социолог Зубец связал проблемы с потенцией у молодежи с развитием порноиндустрии

Российские зумеры все чаще сталкиваются с нарушениями эрекции. По данным СМИ, речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами. Действительно ли проблемы с потенцией стремительно молодеют и почему так происходит, разбиралась Москва 24.

Дело в социализации?

Россияне в возрасте 18–24 лет сталкиваются с нарушениями эрекции, из-за чего избегают близости. По данным телеграм-канала SHOT, речь идет не о разовых сбоях, вызванных стрессом, усталостью или алкоголем, а о хронической проблеме, которая может сохраняться месяцами.

Например, 23-летний житель Подмосковья уже 8 месяцев не вступал в интимную близость. Недавно он в течение месяца ухаживал за девушкой, однако при уединении дальше прелюдии дело не шло, и отношения на этом закончились.

Сексолог-психолог Алина Михайлова пояснила журналистам, что зумеры не являются бесчувственными – они недостаточно социализированы. По ее словам, им не хватает совместного быта и живого общения, чтобы психологически расслабиться. Специалист привела статистику, согласно которой случаев эректильной дисфункции в возрасте от 18 до 24 лет больше, чем у миллениалов, при этом почти никто не обращается за медицинской помощью.

В то же время проблемы в интимной жизни возникают не только из-за ментальных проблем. Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с Москвой 24 предупредил, что к импотенции может привести прием стероидов. Они подавляют выработку собственных половых гормонов, что способно вызвать серьезные нарушения репродуктивной функции.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Возникает парадокс: внешне человек становится более мускулистым и "мужественным", но внутренне его гормональная система подавляется, и последствия могут быть необратимыми.

Он также добавил, что особую опасность такие препараты представляют для молодых людей с еще не стабилизировавшимся гормональным фоном.

"Снижает репродуктивное настроение"

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец связал ситуацию с общим снижением стимулов к рождаемости. Причем проблема, по его словам, актуальна не только в России, но и во всем мире.

"Раньше дети были нормативным требованием: семья без них считалась неполноценной. Кроме того, появилась целая индустрия фильмов для взрослых, что тоже снижает репродуктивное настроение", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Раньше, если мужчине хотелось получить биологическое удовольствие, ему нужна была женщина, а женщине – мужчина. Сейчас для этого можно задействовать другие методы.

Среди других причин Зубец указал на тенденцию к смене живого общения на виртуальное, поскольку для зумеров оно менее травматично.

"При обычном взаимодействии человека могут обидеть, задеть, и с этим ничего нельзя сделать. В Сети можно просто отключиться и отфильтровать ненужный контент. Это более комфортно и удобно, поэтому люди уходят туда. Но общение в соцсетях не производит на свет детей", – подчеркнул специалист.

"Проблемы молодеют"

Уролог-андролог Владислав Гладышев в беседе с Москвой 24 также указал на тенденцию снижения интереса к сексу среди молодежи.



"Я вижу в этом две причины. Во-первых, социальные сети стали доминантой общения вместо естественного пути отношений между молодыми людьми. Во-вторых, большое количество потребляемого фастфуда влияет на потенцию за счет пищевых добавок, усилителей вкуса", – подчеркнул он.





Владислав Гладышев уролог-андролог Вне всякого сомнения, проблемы молодеют. Раньше обращались мужчины 50+, сейчас – 30–35+. Если говорить о статистике, молодой человек, у которого что-то не получилось один или два раза, скорее, будет анонимно искать ответ в интернете, чем пойдет к врачу.

При этом проблема может крыться и в ментальном состоянии молодых людей, согласился Гладышев.

"Психическая девиация, перенапряженность или, наоборот, потеря интереса к жизни – такая тенденция есть у поколения, и это тоже негативно влияет на либидо", – пояснил врач.

По его словам, проблема решаема, но она требует индивидуального подхода. При этом сбои могут случаться в любом возрасте, в том числе в молодом: в этой ситуации важно не откладывать визит к врачу, подчеркнул уролог. Кроме того, он призвал активизировать просветительскую работу с молодежью в плане репродуктивного здоровья.

