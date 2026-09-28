В Болгарии задержали испанца, основавшего секту с психоделическими кактусами

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Стражи порядка Болгарии задержали гражданина Испании, который был лидером секты и использовал психотропные кактусы и грибы для воздействия на последователей. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на прокуратуру города Пловдива.

Операция прошла 27 сентября в районе города Калофера. Основанием для ее проведения стала информация, полученная от агентства национальной безопасности. По этим данным, испанец создал в Болгарии группу последователей, которых подвергал психологическому воздействию с помощью псевдодуховных внушений и обещаний ментального и физического исцеления.

Мужчина выдавал себя за шамана, обладающего древними знаниями и являющегося единственным посредником между людьми и высшими силами. По данным следствия, он использовал этот образ для манипулирования над своими последователями и удержания их, применяя методы психологического воздействия и распространяя психоактивные вещества.

Лидера секты задержали на 72 часа. Отмечается, что он долгое время жил в Болгарии.

Во время обыска в хозпостройке, которую использовал задержанный, полицейские нашли и изъяли 35 горшков с кактусами вида, содержащего психоактивные вещества. Кроме того, были изъяты бутылки с темной жидкостью и грибы, предположительно, также содержащие психотропные компоненты.

Ранее на юге Франции полиция перехватила крупную партию кокаина весом 930 килограммов. Правоохранители преследовали колонну из трех машин. Одна из преследуемых машин врезалась в автомобиль стражей порядка. Уточнялось, что задержанный находился за рулем одного из этих авто.