Представитель "Руки Вверх!" ответил на жалобы на испорченные лазером смартфоны зрителей

Фото: телеграм-канал Mash

Перед концертами группы "Руки Вверх!" зрителей всегда предупреждают о возможном повреждении смартфонов лазерным шоу, заявил в беседе с изданием "Подъем" PR-директор Петро Шекшеев.

Поводом для комментария стала жалоба одной из зрительниц, которая посетила концерт певца Сергея Жукова в Ростове-на-Дону вместе с друзьями. По словам девушки, после шоу камеры их телефонов оказались повреждены из-за лазера: на снимках появились черные пятна. Она потребовала, чтобы организаторы предупреждали зрителей о такой опасности.

Шекшеев подчеркнул, что предупреждение о необходимости беречь технику и не направлять камеру на лазерные лучи выводится на экран перед каждым концертом, а посетительница его проигнорировала. По его словам, с этим шоу группа побывала в разных городах и до этого таких проблем ни у кого не было. Представитель коллектива добавил, что удивлен резонансу и негативу после этой ситуации.

Ранее зрители остались недовольны концертом певца Димы Билана из-за неудачных декораций. В центре стадиона находился высокий интерактивный подиум, из-за которого посетители из фан-зоны и танцпола не смогли увидеть ни артиста, ни шоу.

После этого певец заявил, что концерт стал первым масштабным инновационным проектом и своего рода экспериментом, поэтому некоторых рисков и недочетов избежать было невозможно. Он заверил, что вместе с командой ищет решение, которое позволило бы сохранить технологичность постановки.

