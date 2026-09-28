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28 сентября, 16:39

В мире

В кратере вулкана Папандаян в Индонезии появилось редкое голубое пламя

Фото: х.com/Badan Geologi

Редкое голубое пламя появилось в кратере индонезийского вулкана Папандаян. Также специалисты зафиксировали в районе природного феномена опасные для здоровья концентрации вулканических газов, сообщило индонезийское Агентство геологии.

Явление, известное как blue fire ("голубой огонь"), наблюдалось в районе кратера Манук вулкана Папандаян в провинции Западная Ява. По данным Центра вулканологии и снижения геологических рисков, голубое свечение возникает при взаимодействии выходящего из трещин раскаленного серосодержащего газа с кислородом.

Специалисты, обследовавшие район, зафиксировали концентрацию диоксида серы до 230 частей на миллион, а сероводорода – до 120 частей на миллион. В организации предупредили, что воздействие таких газов может представлять опасность для здоровья.

"Несмотря на снижение термальной активности, газовая обстановка вокруг места по-прежнему свидетельствует о значительном выделении вулканических газов", – говорится в сообщении.

В начале сентября вулкан Семеру вновь выбросил столб пепла на высоту около тысячи метров, достигнув высоты свыше 4,5 километра над уровнем моря. Активным остается и Анак-Кракатау.

Позднее процесс извержения также начался у Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг.

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