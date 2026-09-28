Российские активы Metro переданы во временное управление "УК Торг рус"

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Российские активы немецкого ретейлера Metro передали во временное управление ООО "УК Торг рус". Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Согласно документу, во временное управление переходят 100% долей в уставном капитале АО "Метро вэрхаус Ногинск". Эти доли принадлежат компании Metro Cash&Carry Russia B.V.

Кроме того, Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% долей в уставном капитале ООО "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток". Речь идет о бывшей российской дочке Western Union.

Ранее глава государства подписал указ о передаче во временное управление российской "Л.Е.В. Менеджмент" активов ряда компаний, включая "Ашан", Nestle и бывший "Леруа Мерлен".

В частности, во временное управление перешли 99,99858% долей "Ашана", принадлежащих французской "Сожепар", а также 0,00142% долей, принадлежащих "Меелакер Б. В.".