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28 сентября, 16:17

Спорт

Группа "Корни" выступит перед матчем сборных России и Ирана по футболу

Фото: vk.ru/korni_group

Перед товарищеским матчем сборных России и Ирана по футболу на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани пройдет фестиваль болельщиков, в котором примет участие группа "Корни". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 29 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Как уточнили в РФС, группа "Корни" выступит для болельщиков перед стадионом в рамках фестиваля.

Кроме того, в номере закрытия у центрального круга арены выступит народный артист России Александр Серов, который исполнит песню "Как быть".

Ранее сообщалось, что также перед товарищеской встречей сборных государственный гимн исполнит народная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Отмечалось, что для российской команды эта игра станет первой в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора.

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