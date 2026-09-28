İHA: в Турции пациенту перепутали ухо при операции

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Житель турецкого города Гебзе Мурат Таракчы заявил, что в частной университетской больнице в районе Тузла ему по ошибке установили трубку в левое ухо вместо правого, на котором планировалась операция. Об этом сообщило агентство İHA.

"Я почувствовал сильную боль в левом ухе и спросил сотрудников, какое ухо мне прооперировали. Мне ответили, что левое. Тогда я сообщил им, что они допустили ошибку", – рассказал Таракчы.

В тот же день пациента снова отправили в операционную под общим наркозом. Таракчы отметил, что две операции за один день стали для него травмирующим опытом.

После вмешательств мужчина столкнулся с постоянным шумом и звоном в ушах, снижением слуха и нарушением равновесия.

Адвокат Таракчы Хакан Йылдыз заявил, что начал юридическую процедуру. По его словам, при проведении операции могли быть нарушены протоколы хирургической безопасности, а повторное введение пациента в общий наркоз в короткий срок создало дополнительные риски для здоровья. Жалобы на больницу и врача уже поданы.

Руководство больницы, где произошел инцидент, отказалось комментировать утверждения пациента, сославшись на продолжающийся юридический процесс.

Ранее в Великобритании хирург во время операции на кишечнике соединил неправильные участки внутренних органов пациента, едва не приведя к его гибели. При этом врач сообщил семье пациента, что операция прошла успешно. Позже хирурга лишили права заниматься медицинской практикой.