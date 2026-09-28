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28 сентября, 18:07

Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт стала самой титулованной артисткой в истории MTV Video Music Awards

Фото: Getty Images/Frazer Harrison

Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд MTV Video Music Awards и стала самой титулованной артисткой в истории премии. Об этом сообщает Page Six.

На церемонии MTV VMA – 2026, которая прошла в Лос-Анджелесе, артистке впервые вручили специальную награду MTV VMA Artist Director Honors. Награду вручила близкая подруга певицы – американская актриса и модель Дакота Джонсон, которая вместе со своим коллегой Колином Фарреллом снялась в новом клипе Свифт Patient Zero.

Свифт поблагодарила MTV за премию и поддержку музыкальных клипов. Она также отметила, что главная причина, по которой так любит писать и режиссировать эти видео, заключается в поклонниках.

"Вы, поклонники, делаете этот процесс таким увлекательным. Благодаря вам он приносит столько удовлетворения", – добавила артистка.

Благодаря врученной награде Свифт смогла обойти Бейонсе по общему числу побед. Раньше у обеих певиц было по 30 наград.

История их соперничества на MTV VMA началась задолго до нынешнего рекорда. В 2009 году 19-летняя Свифт получила награду в категории "Лучший женский видеоклип" за песню You Belong With Me. Во время ее речи на сцену поднялся американский рэпер Канье Уэст и заявил, что победить должно было видео Бейонсе Single Ladies.

Ранее альбом "1989" Свифт, всемирно известный сингл Single Ladies исполнительницы Бейонсе и рождественская песня Feliz Navidad музыканта Хосе Фелисиано пополнили Национальный реестр аудиозаписей США. Перечень формируется библиотекой конгресса США и включает в себя звуковые записи, имеющие культурное и историческое значение.

В список были также добавлены альбом американской рок-группы Weezer, сингл Go Rest High on That Mountain Винса Гилла, а также пластинки кантри-певицы Рибы Макинтайр и композитора Роберта Каскина Принса III – Rumor Has It и Doom.

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