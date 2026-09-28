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28 сентября, 18:28

Спорт

Сын Плющенко рассказал, как относится к сравнению с отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/plushenkoofficial

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигурист Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан, рассказал, как относится к сравнениям с отцом.

По словам спортсмена, он хочет, чтобы его сравнивали с отцом, поскольку считает его "самым лучшим фигуристом за всю историю". По мнению Плющенко-младшего, такое сравнение является лестным.

"И я рад этому", – заявил фигурист Sport24.

Говоря о хейте в соцсетях, Александр заявил, что жизнь – это бумеранг и несправедливым критикам все вернется, но он никого не осуждает. Кроме того, он также напомнил, что все еще остается ребенком.

Ранее Плющенко-младший рассказал о поддержке со стороны трехкратного чемпиона мира Ильи Малинина. Спортсмен поблагодарил представляющего США фигуриста за репост отрывка, в котором комментатор Марк Ханретти во время этапа юниорского Гран-при ISU в Анкаре раскритиковал поток негативных сообщений в адрес Плющенко, впервые выступившего на международной арене.

До этого, в середине сентября, Александр выступил на своем первом международном турнире – этапе юниорского Гран-при в Анкаре. По сумме короткой и произвольной программ ему удалось набрать 171,65 балла. В результате Плющенко занял 13-е место.

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