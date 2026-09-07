Яна Рудковская заявила, что давно не обращает внимания на критику своей семьи

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Продюсер Яна Рудковская в интервью Эмину Агаларову рассказала, что привыкла к критике и не позволяет негативу влиять на ее жизнь.

По словам продюсера, каждый выход на публику она воспринимает как возможность напомнить себе о своих достижениях. Она заявила, что добилась всего сама. В частности, Рудковская рассказала, что честно платила налоги, помогала больным детям и постоянно предоставляет билеты для многодетных семей.

"Я считаю себя еще молодой и привлекательной женщиной", – приводит слова продюсера Super.ru.

Отдельно она вспомнила о своей работе над победой певца Димы Билана на "Евровидении" в 2008 году. Тогда на сцену вместе с певцом вышел супруг продюсера Евгений Плющенко, а Россия впервые получила право принять конкурс у себя. Рудковская указала на важность этого события, напомнив о своей причастности к успеху.

Ранее продюсер также заявила, что сын Александр Плющенко, который является фигуристом, не обращает внимания на критику в свой адрес. Она рассказала, что ее ребенок не читает негативные комментарии и спокойно относится к обсуждению своей карьеры. Рудковская добавила, что у мальчика отцовский характер.

