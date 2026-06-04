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04 июня, 12:37

Спорт

Роднина встала на защиту сменившего спортивное гражданство сына Плющенко

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко критикуют на тему смены его сыном Александром спортивного гражданства только в связи с громкой фамилией. Таким мнением с ТАСС поделилась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она напомнила, что Плющенко-младшему всего 13 лет. Из этого следует, что он не мог сам принять решение. В любом случае последним было слово за кем-то из родителей.

"Понимаете, вот мы все уперлись в этого мальчика. Мы даже не думаем о том, что мы можем навредить его психике, не важно, за какую страну и где он будет выступать. Просто это нормальный ребенок, которому 13 лет. И здесь мы все дружно бросились", – отметила Роднина.

Она вспомнила дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диану Дэвис. Девушка в разное время в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду выступала как за сборную России, так и за сборную Грузии. Трехкратная олимпийская чемпиона задалась вопросом, почему этот факт никого не волнует.

По ее словам, Плющенко-младший не находится ни в каких списках, стипендий ни от кого он тоже не получает. Более того, фигурист никогда не выступал за российскую сборную. Таким образом, можно сказать, что он "свободный художник".

Ранее стало известно, что Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за азербайджанскую сборную по фигурному катанию. Его случай вызвал большой общественный резонанс. В частности, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев не поддержал такое решение.

"Интервью": Евгений Плющенко

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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