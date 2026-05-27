Министр спорта России раскритиковал смену спортивного гражданства сыном Плющенко

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не поддерживает смену спортивного гражданства фигуристом Александром Плющенко. Его слова опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Юнашев.

"Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно", – сказал Дегтярев.

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать на соревнованиях по фигурному катанию за Азербайджан. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему Плющенко открепление на заседании исполкома организации. Также спортсмену нужно получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU).

Плющенко-младший получил другое спортивное гражданство на пять лет. Он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.