27 мая, 23:59

Наука

Российские космонавты завершили выход в открытый космос с борта МКС

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, продлившийся 6 часов и 6 минут. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Изначально планировалось, что работы за бортом Международной космической станции займут 5 часов 27 минут, однако фактическая продолжительность превысила расчетную.

Люк модуля "Поиск" был открыт в 17:17 по московскому времени 27 мая. В ходе внекорабельной деятельности экипаж полностью выполнил поставленные задачи по научной программе полета. В частности, на модуле "Звезда" была смонтирована аппаратура эксперимента "Солнце-Терагерц", предназначенная для изучения солнечных вспышек.

Помимо этого, космонавты демонтировали с модуля "Звезда" кассету эксперимента "Экран-М" по выращиванию полупроводниковых кристаллов. С модуля "Поиск" они забрали контейнер эксперимента "Биориск", который содержал бактерии, семена и цисты ракообразных и экспонировался в условиях открытого космоса почти 5 лет.

Этот выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС стал первым в 2026 году. При этом для Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, а для бортинженера Микаева – первый.

