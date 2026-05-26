26 мая, 11:51

Наука

Около 30 экспериментов запланированы на Российской орбитальной станции

Фото: ТАСС/Виктор Бодров

Около 30 экспериментов запланированы для проведения на Российской орбитальной станции (РОС) по запросу различных институтов Российской академии наук (РАН), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе выступления на Общем собрании членов РАН.

По его словам, "Роскосмос" совместно с РАН продолжает работать над исследованиями на Международной космической станции (МКС). По заказу академии производятся 25 экспериментов из 60.

Также Баканов отметил, что до 2036 года в рамках федерального проекта "Космическая наука" запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссий, в числе которых – "Спектр-УФ", "Спектр-М", миссия "Венера-Д", лунная программа и другие.

Баканов поблагодарил РАН за содействие при выборе наклонения орбиты будущей национальной станции. Он подчеркнул, что, несмотря на внешние ограничения, российская космическая наука сохраняет свои позиции и остается востребованной в мире.

Глава госкорпорации добавил, что в настоящее время перед специалистами стоит очень амбициозная задача, которую невозможно решить без фундаментальной науки. Баканов выразил уверенность, что вместе с РАН удастся обеспечить России лидерство по ряду направлений – от космической науки до освоения Луны и дальнего космоса.

Ранее сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа на борту. Запуск прошел с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. После отделения корабль вышел на заданную орбиту.

