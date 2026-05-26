Около 30 экспериментов запланированы на Российской орбитальной станции

Около 30 экспериментов запланированы для проведения на Российской орбитальной станции (РОС) по запросу различных институтов Российской академии наук (РАН), заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе выступления на Общем собрании членов РАН.

По его словам, "Роскосмос" совместно с РАН продолжает работать над исследованиями на Международной космической станции (МКС). По заказу академии производятся 25 экспериментов из 60.

Также Баканов отметил, что до 2036 года в рамках федерального проекта "Космическая наука" запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссий, в числе которых – "Спектр-УФ", "Спектр-М", миссия "Венера-Д", лунная программа и другие.

Баканов поблагодарил РАН за содействие при выборе наклонения орбиты будущей национальной станции. Он подчеркнул, что, несмотря на внешние ограничения, российская космическая наука сохраняет свои позиции и остается востребованной в мире.

Глава госкорпорации добавил, что в настоящее время перед специалистами стоит очень амбициозная задача, которую невозможно решить без фундаментальной науки. Баканов выразил уверенность, что вместе с РАН удастся обеспечить России лидерство по ряду направлений – от космической науки до освоения Луны и дальнего космоса.

