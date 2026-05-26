26 мая, 14:51

Город

В Московском зоопарке рассказали о состоянии пумы, изъятой у москвича

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Пума по кличке Геркулес, которую в 2025 году конфисковали у жителя столичного района Кунцево, полностью адаптировалась к жизни в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"У Геры все стабильно. Активен, хорошо работает на тренингах", – написала она в своем телеграм-канале.

В уличном вольере пумы планируют поменять крышу, сделать полки и деревянные "лазилки".

Предыдущий хозяин несколько лет держал пуму в тесной квартире и даже выгуливал ее по району без намордника. Жалобы жителей в итоге привели к суду, в рамках которого мужчину привлекли к административной ответственности за содержание животного без документов и постановили изъять хищника. Московский зоопарк забрал Геркулеса 7 марта 2025 года.

Ранее в зоопарке призвали не брать на руки и не забирать домой найденных в Москве утят. В учреждении пояснили, что мама-утка в этот момент может находиться неподалеку и заниматься делами. Как правило, она возвращается.

