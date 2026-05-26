26 мая, 16:55

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян быстрым заработком в мобильных играх

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с быстрым заработком в мобильных играх

Фото: 123RF.соm/d8nn

Мошенники придумали новую схему с обещанием быстрого заработка в мобильных играх. Об этом в беседе с News.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Уловка, по его словам, направлена не только на детей, но и взрослых. Во время игры на телефоне может внезапно появиться окно с заманчивым предложением легкого заработка. После ввода контактов жертве поступает звонок от "консультанта".

"Аферист показывает поддельный сайт, чтобы вызвать доверие, а затем убеждает жертву внести деньги через банкомат якобы для оплаты комиссии. В итоге можно потерять финансы, на вас могут оформить кредит и даже лишить доступа к аккаунту на "Госуслугах", – пояснил эксперт.

Для защиты от подобных мошеннических действий Щербаченко рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои личные данные на сомнительных ресурсах.

Также не следует открывать письма от неизвестных отправителей и сообщать посторонним коды из СМС-сообщений. Кроме того, важно не поддаваться на "щедрые" обещания быстрого заработка в интернете.

Еще одна недавно выявленная схема мошенников заключается в подделывании голосов публичных сотрудников Следственного комитета России и МВД РФ с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Аферисты перешли к системному применению нейросетей.

С помощью ИИ мошенники также создают фото реалистичных поддельных документов, например удостоверений, справок или постановлений. Подделку можно распознать по отсутствию мелких деталей, искаженному фону и внутренним противоречиям в тексте документа.

